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    Мер Одеси привітав жінок зі святом

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    Мер Одеси привітав жінок зі святом

    Міський голова Геннадій Труханов вітає одеситок зі святом 8 Березня

    Дорогі одеситки! 

    Приміть найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем!

    Сьогодні жінки - в авангарді всіх суспільно-політичних процесів, що відбуваються в нашій країні. Впевнений, це стає можливим завдяки якостям, закладеним у вас самою природою: дипломатичності, поміркованості, цілеспрямованості та милосердю.

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    Бажаю вам міцного здоров’я, жіночого щастя та щирої любові. Нехай весняним сонячним теплом повниться ваша душа.

    З повагою,
    Одеський міський голова Геннадій Труханов 

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