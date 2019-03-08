Мер Одеси привітав жінок зі святом
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Міський голова Геннадій Труханов вітає одеситок зі святом 8 Березня
Дорогі одеситки!
Приміть найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем!
Сьогодні жінки - в авангарді всіх суспільно-політичних процесів, що відбуваються в нашій країні. Впевнений, це стає можливим завдяки якостям, закладеним у вас самою природою: дипломатичності, поміркованості, цілеспрямованості та милосердю.
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Бажаю вам міцного здоров’я, жіночого щастя та щирої любові. Нехай весняним сонячним теплом повниться ваша душа.
З повагою,
Одеський міський голова Геннадій Труханов