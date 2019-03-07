Сезон шашликів: де у столиці можна розводити багаття?графіка
-
Розсилка
Розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено
Перед святом 8 березня в Київ прийшло довгоочікуване весняне тепло, і вже тисячі людей планують виїжджати на природу і смажити перші в цьому році для багатьох шашлики. Для багать у Києві облаштували зони відпочинку в лісопаркових господарства. Про це повідомляє «Київзеленбуд».
На території столичних лісопаркових господарств облаштовані 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, навіс від негоди). Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити від пожежі зелені насадження.
Відомо також, що розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання вогнища в місцях, не передбачених для цього, передбачено штраф від 340 до 1360 гривень.
Популярними і зручними для відпочинку киян зонами стали кілька лісопаркових господарств.
Дарницьке лісопаркове господарство:
- На в'їзді в лісництво з Бориспільської траси – зона «Тростянець».
- На вул. Новоросійській – «Дубки».
- На вул. Зрошувальній – «Пам'яті загиблих».
- По дорозі в село Зазим'я – «Біла діброва».
- На трасі Київ–Чернігів перед Броварами – «Березовий гай», потім «Калинівка», біля поста ДАІ – «Придорожня».
- На вул. Братиславській – «Берізка».
- По дорозі в с. Пушок – поляна.
- На вул. Жукова – «Здоров'я».
Кончі-Засповское лісництво
- На Столичному шосе – «Сосновий бір», «Ласкаво просимо», «Незабудка», «Лісова криниця».
- На вул. Генерала Родимцева (в кінці) – «Голосіївська балка».
- На вул. Китаївській — «Китаївські озера».
- У Голосіївському лісництві – зона «Букова».
- На вул. Заболотного – зона «Здоров'я».
Святошинське лісництво
- На вул. Лісовий — «Партизанський бор».
- У Пущі-Водиці на 14-й лінії — «Перлина».
- У селі Горенка —«Горенский».
- На проспекті Свободи — «Виноградар».
- На Житомирській трасі – «Нивки» і «Світ».
- На вул. Будівельної — «Сосновий бір».
- На Мінському шосе – «Межигірська».
- Біля смт Коцюбинське – «Імені Коцюбинського».
Також «Київзеленбуд» опублікував інтерактивну карту зон відпочинку в Києві, яку докладно можна подивитися на сайті.