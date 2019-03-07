Сезон шашликів: де у столиці можна розводити багаття? графіка



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Розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено

Перед святом 8 березня в Київ прийшло довгоочікуване весняне тепло, і вже тисячі людей планують виїжджати на природу і смажити перші в цьому році для багатьох шашлики. Для багать у Києві облаштували зони відпочинку в лісопаркових господарства. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

На території столичних лісопаркових господарств облаштовані 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, навіс від негоди). Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити від пожежі зелені насадження.

Відомо також, що розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання вогнища в місцях, не передбачених для цього, передбачено штраф від 340 до 1360 гривень.

Популярними і зручними для відпочинку киян зонами стали кілька лісопаркових господарств.

Дарницьке лісопаркове господарство:

На в'їзді в лісництво з Бориспільської траси – зона «Тростянець».

На вул. Новоросійській – «Дубки».

На вул. Зрошувальній – «Пам'яті загиблих».

По дорозі в село Зазим'я – «Біла діброва».

На трасі Київ–Чернігів перед Броварами – «Березовий гай», потім «Калинівка», біля поста ДАІ – «Придорожня».

На вул. Братиславській – «Берізка».

По дорозі в с. Пушок – поляна.

На вул. Жукова – «Здоров'я».

Кончі-Засповское лісництво

На Столичному шосе – «Сосновий бір», «Ласкаво просимо», «Незабудка», «Лісова криниця».

На вул. Генерала Родимцева (в кінці) – «Голосіївська балка».

На вул. Китаївській — «Китаївські озера».

У Голосіївському лісництві – зона «Букова».

На вул. Заболотного – зона «Здоров'я».

Святошинське лісництво

На вул. Лісовий — «Партизанський бор».

У Пущі-Водиці на 14-й лінії — «Перлина».

У селі Горенка —«Горенский».

На проспекті Свободи — «Виноградар».

На Житомирській трасі – «Нивки» і «Світ».

На вул. Будівельної — «Сосновий бір».

На Мінському шосе – «Межигірська».

Біля смт Коцюбинське – «Імені Коцюбинського».

Також «Київзеленбуд» опублікував інтерактивну карту зон відпочинку в Києві, яку докладно можна подивитися на сайті.