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    Сезон шашликів: де у столиці можна розводити багаття?

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    Сезон шашликів: де у столиці можна розводити багаття?

    Розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено

    Перед святом 8 березня в Київ прийшло довгоочікуване весняне тепло, і вже тисячі людей планують виїжджати на природу і смажити перші в цьому році для багатьох шашлики. Для багать у Києві облаштували зони відпочинку в лісопаркових господарства. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

    На території столичних лісопаркових господарств облаштовані 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, навіс від негоди). Зони відпочинку огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити від пожежі зелені насадження.

    Відомо також, що розпалювати багаття в лісах і парках, крім спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання вогнища в місцях, не передбачених для цього, передбачено штраф від 340 до 1360 гривень.

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    Популярними і зручними для відпочинку киян зонами стали кілька лісопаркових господарств.

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    Дарницьке лісопаркове господарство:

    • На в'їзді в лісництво з Бориспільської траси – зона «Тростянець».
    • На вул. Новоросійській – «Дубки».
    • На вул. Зрошувальній – «Пам'яті загиблих».
    • По дорозі в село Зазим'я – «Біла діброва».
    • На трасі Київ–Чернігів перед Броварами – «Березовий гай», потім «Калинівка», біля поста ДАІ – «Придорожня».
    • На вул. Братиславській – «Берізка».
    • По дорозі в с. Пушок – поляна.
    • На вул. Жукова – «Здоров'я».

    Кончі-Засповское лісництво

    • На Столичному шосе – «Сосновий бір», «Ласкаво просимо», «Незабудка», «Лісова криниця».
    • На вул. Генерала Родимцева (в кінці) – «Голосіївська балка».
    • На вул. Китаївській — «Китаївські озера».
    • У Голосіївському лісництві – зона «Букова».
    • На вул. Заболотного – зона «Здоров'я».

    Святошинське лісництво

    • На вул. Лісовий — «Партизанський бор».
    • У Пущі-Водиці на 14-й лінії — «Перлина».
    • У селі Горенка —«Горенский».
    • На проспекті Свободи — «Виноградар».
    • На Житомирській трасі – «Нивки» і «Світ».
    • На вул. Будівельної — «Сосновий бір».
    • На Мінському шосе – «Межигірська».
    • Біля смт Коцюбинське – «Імені Коцюбинського».

    Також «Київзеленбуд» опублікував інтерактивну карту зон відпочинку в Києві, яку докладно можна подивитися на сайті.

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