Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Голова енергетичного комітету Верховної Ради розповів, яким будинкам «пощастило»
Будинки, які живляться від критичної інфраструктури, можна відключати лише вручну, проте це нерентабельно для енергетиків. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
«Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це не вигідно економічно», – говорить Герус.
За його словами, такі будинки споживають мало – 100 кВт за можливості нашої генерації виробляти до 15 ГВт.
«Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків що три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно», – додав голова енергетичного комітету.
Герус наголосив, що траплялися випадки, коли намагалися внести в список критичної інфраструктури те, що нею не є.
«Це відповідальність голів обласних військово-цивільних адміністрацій і операторів системи розподілу електроенергії (обленерго)», – додав він.
Нагадаємо, що в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.
Раніше повідомлялося, що окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.
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