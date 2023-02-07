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Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Герус розповів деталі про відключення будинків на лінії критичної інфраструктури
фото: Офіс Президента

Голова енергетичного комітету Верховної Ради розповів, яким будинкам «пощастило»

Будинки, які живляться від критичної інфраструктури, можна відключати лише вручну, проте це нерентабельно для енергетиків. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

«Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це не вигідно економічно», – говорить Герус.

За його словами, такі будинки споживають мало – 100 кВт за можливості нашої генерації виробляти до 15 ГВт.

«Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків що три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно», – додав голова енергетичного комітету. 

Герус наголосив, що траплялися випадки, коли намагалися внести в список критичної інфраструктури те, що нею не є.

«Це відповідальність голів обласних військово-цивільних адміністрацій і операторів системи розподілу електроенергії (обленерго)», – додав він. 

Нагадаємо, що в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Раніше повідомлялося, що окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.

Теги: Андрій Герус енергетика

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