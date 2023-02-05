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Одеські школярі йдуть на канікули через проблеми з електроенергією в місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одеські школярі йдуть на канікули через проблеми з електроенергією в місті
У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи
фото ілюстративне

Канікули вводяться в понеділок та вівторок, 6 та 7 лютого

Влада Одеси вирішила на декілька днів призупинити навчання у школах у зв'язку зі складною ситуацією в енергомережі міста. Про це повідомляє пресслужба Одеської ОГА.

Як розповіли у відомстві, канікули вводяться в понеділок та вівторок, 6 та 7 лютого, у зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією. «У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи» – сказано в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Одесі через аварію на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури до 40% споживачів досі залишаються без електроенергії. Проте відсьогодні жителям обіцяють давати світло по 2 год. 

Як раніше повідомлялося, протягом доби в Одесу довезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції. 

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Теги: міністр Міненерго канікули аварія навчання Денис Шмигаль Одеса

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