Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)

Військові встановлюють колючий дріт, «зуби дракона» та «плутанки»

Одеса готується до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів, встановлюються колючий дріт, «зуби дракона» та «плутанки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ.

«Такі заходи – не бравада, а робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку. Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кордон України з Білоруссю у межах Волинської області максимально укріплений, а Сили оборони продовжують посилювати захист державного рубежу. У разі реального поновлення загрози вторгнення влада готова оперативно провести повну евакуацію жителів прикордонних населених пунктів.

За словами очільниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, військові та цивільна влада не виключають загрозу ймовірного наступу російської армії з території Білорусі. Заходи безпеки на цій ділянці велись безперервно з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і тривають зараз.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Також у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.

До слова, 20 травня Зеленський провів Ставку і розкрив п'ять сценаріїв розширення війни з півночі – по кожному доручив готувати відповідь. Сили оборони на напрямку посилять.