Головна Одеса Відео
search button user button menu button

Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
Навколо Одеси завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Військові встановлюють колючий дріт, «зуби дракона» та «плутанки»

Одеса готується до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів, встановлюються колючий дріт, «зуби дракона» та «плутанки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ.

«Такі заходи – не бравада, а робота на випередження, щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку. Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, кордон України з Білоруссю у межах Волинської області максимально укріплений, а Сили оборони продовжують посилювати захист державного рубежу. У разі реального поновлення загрози вторгнення влада готова оперативно провести повну евакуацію жителів прикордонних населених пунктів.

За словами очільниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, військові та цивільна влада не виключають загрозу ймовірного наступу російської армії з території Білорусі. Заходи безпеки на цій ділянці велись безперервно з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і тривають зараз.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Також у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.

До слова, 20 травня Зеленський провів Ставку і розкрив п'ять сценаріїв розширення війни з півночі – по кожному доручив готувати відповідь. Сили оборони на напрямку посилять.

Читайте також:

Теги: Одеса війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
27 квiтня, 22:53
Ціна на еталонну нафту Brent піднялася до $109,64 за барель
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
28 квiтня, 08:46
Окупанти зберігають картини у кінотеатрі Генічеська
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
1 травня, 18:12
В угрупованні військ «Курськ» заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка на Сумщині немає
ЗСУ спростували черговий фейк РФ про «успіхи» на Сумщині
1 травня, 13:37
Ворог активізувався на Костянтинівському напрямку
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
5 травня, 11:29
Олександр Сирський заявив, що ворог утримує близько 106 тисяч особового складу
Армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту: Сирський назвав найгарячіший напрямок
8 травня, 19:33
Трамп: Ми не проводитимемо запланований на завтра напад на Іран
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
18 травня, 22:58
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
11 травня, 17:45

Відео

Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)
На узбережжі Чорного моря зафіксовано забруднення (фото, відео)
На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові
На пляжах Одеси виявлено плями, схожі на нафтові

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua