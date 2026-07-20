Біля Одеси виявлено дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей

ВМС: Для безпечного відпочинку відвідуйте лише офіційно визначені зони та пляжі, де дозволено купання

В акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили.

Зазначається, що міна становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей.

«Військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву», – йдеться у повідомленні.

Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію та зберегти життя і здоров'я цивільного населення, яке могло опинитися в зоні ураження міни.

«Нагадуємо: для безпечного відпочинку відвідуйте лише офіційно визначені зони та пляжі, де дозволено купання. Неухильно дотримуйтеся вимог безпеки та звертайте увагу на офіційні повідомлення й розпорядження місцевих органів влади», – підсумували ВМС.

До слова, російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.