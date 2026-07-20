Головна Одеса Відео
search button user button menu button

Біля Одеси виявлено дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Біля Одеси виявлено дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей
Вибухонебезпечний предмет було знищено
фото: скриншот з відео

ВМС: Для безпечного відпочинку відвідуйте лише офіційно визначені зони та пляжі, де дозволено купання

В акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили.

Зазначається, що міна становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей.

«Військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву», – йдеться у повідомленні.

Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію та зберегти життя і здоров'я цивільного населення, яке могло опинитися в зоні ураження міни.

«Нагадуємо: для безпечного відпочинку відвідуйте лише офіційно визначені зони та пляжі, де дозволено купання. Неухильно дотримуйтеся вимог безпеки та звертайте увагу на офіційні повідомлення й розпорядження місцевих органів влади», – підсумували ВМС.

До слова, російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.

Читайте також:

Теги: ВМС Одеса Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеський обласний академічний драматичний театр наприкінці квітня скасував прем’єру вистави «Мина Мазайло»
«Народні і заслужені кричали». Чим закінчилася перевірка скандального одеського театру Резонанс
11 липня, 16:05
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
5 липня, 07:00
Єдиний в Україні військово-морський виш – Академію ВМС імені Нахімова – після окупації Криму передислокували до Одеси
В Одесі створять Військово-морську академію. Президент підписав указ
4 липня, 23:38
Ліквідація наслідків російського удару триває
Росія вдарила по Одесі касетною балістикою: є поранені
7 липня, 20:38
Храм в Одесі перейшов до ПЦУ
Храм в Одесі перейшов до ПЦУ
23 червня, 20:03
Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч 14 липня в Азовському морі
У Чорному морі за ніч уражено 20 суден РФ
15 липня, 08:30
Російська ракета вбила в Одесі жінку, яка гуляла з дітьми
Російська ракета вбила в Одесі жінку, яка гуляла з дітьми
17 липня, 09:34
В Одесі 10-місячний малюк загинув у родині підлітків
В Одесі 10-місячний малюк став жертвою «дитячого» кохання підлітків
7 липня, 02:15
Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі
Окупанти вдарили по Одесі, постраждав чоловік (фото)
6 липня, 08:11

Відео

Біля Одеси виявлено дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей
Біля Одеси виявлено дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей
На Одещині обвалилася частина швейної фабрики (відео)
На Одещині обвалилася частина швейної фабрики (відео)
Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Військово-морські сили знищили катер РФ, що наближався до одеського порту
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua