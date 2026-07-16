На Одещині обвалилася частина швейної фабрики (відео)

Фахівці ДСНС проводять обстеження території та встановлюють причини руйнування

У місті Балта Одеської області обвалилася частина швейної фабрики, яка тривалий час не функціонує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Балти Сергія Мазура.

«Шановні мешканці громади! Сьогодні в нашому місті сталася надзвичайна подія – зафіксовано обвал частини будівлі приватної швейної фабрики, яка тривалий час не функціонує», – йдеться у повідомленні.

За даними мера, на місці події працюють рятувальники ДСНС, працівники поліції та представники комунальних служб. Фахівці ДСНС проводять обстеження території та встановлюють причини руйнування.

«Постраждалих немає. Прошу всіх зберігати спокій», – наголосив Мазур.

До слова, раніше у житловому масиві Львова стався обвал конструкції підпірної стінки. Внаслідок інциденту значних механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби, що були припарковані на майданчику.