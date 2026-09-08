Окупанти у передмісті Одеси пошкодили один з найбільших промринків Європи
Пошкоджено торговельні павільйони
Уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Як уточнив очільник ОВА, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.
Зокрема, постраждав 58-річний охоронець. «Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу», – наголосив Кіпер.
За даними місцевих видань, росіяни завдали удару по ринку «Сьомий кілометр». Ринок «Сьомий кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок») є одним із найбільших у Східній Європі, розташований в Овідіопольському районі Одеської області.
Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.
Як повідомлялося, основний напрямок нічного удару – Одеса, Київ та область.
До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.
Коментарі — 0