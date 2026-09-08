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Окупанти у передмісті Одеси пошкодили один з найбільших промринків Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти у передмісті Одеси пошкодили один з найбільших промринків Європи
Пошкоджено торговельні павільйони
фото: скриншот з відео

Пошкоджено торговельні павільйони

Уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Як уточнив очільник ОВА, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

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Зокрема, постраждав 58-річний охоронець. «Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу», – наголосив Кіпер.

За даними місцевих видань, росіяни завдали удару по ринку «Сьомий кілометр». Ринок «Сьомий кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок») є одним із найбільших у Східній Європі, розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Як повідомлялося, основний напрямок нічного удару – Одеса, Київ та область.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.

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Теги: Одеса війна

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