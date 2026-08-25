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У трьох районах Одеси виникли проблеми з водою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У трьох районах Одеси виникли проблеми з водою
Проблеми з подачею води спостерігаються у мешканців колишнього Ленселища, Слобідки та Нової Слобідки
фото з відкритих джерел

Жителі кількох мікрорайонів Одеси зіткнулися з перебоями води

У трьох районах Одеси виникли перебої з водопостачанням через аварійне знеструмлення об’єктів водоканалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інфоксводоканал».

Наразі проблеми з подачею води спостерігаються у мешканців колишнього Ленселища, Слобідки та Нової Слобідки.

«Через аварійне знеструмлення об'єктів водоканалу відбулося заповітрювання водопровідної системи. Наші фахівці вже проводять регулювання мережі. На жаль, для стабілізації тиску потрібен тривалий час, тому очікуємо на покращення ситуації протягом сьогоднішнього дня», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, спростовано інформацію, яка зараз поширюється у соцмережах, про нібито проблеми з подачею води до міста.

«Також хочемо заспокоїти одеситів щодо неперевіреної інформації, яка шириться соціальними мережами: вода подається до Одеси у штатному режимі, а вся інфраструктура водоканалу працює відповідно до технологічних нормативів», – наголошується у заяві.

Зауважимо, що водночас teplodar.biz.ua повідомляє, що у місті Біляївка прорвало водопровідні труби, внаслідок чого вулиці затопило.

До слова, 22 серпня через російський удар в деяких населених пунктах Одещини також виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Теги: вода Одеса водопостачання

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