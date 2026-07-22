Вулиці пішли під воду, пливуть авто. Одесу затопило під час сильної зливи

У регіоні зафіксовано знеструмлення

Вранці 22 липня Одесу накрила сильна злива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

Злива спричинила підтоплення вулиць та ускладнила рух транспорту.

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Зазначається, що в Одесі за пів години випало 30 мм опадів при місячній нормі 45 мм, що складає дві третини норми. Внаслідок дощу було перекрито сім вулиць через підтоплення.

За даними bessarabiainform, через затоплення трансформаторних підстанцій та пошкодження ліній електропередач у регіоні зафіксовано знеструмлення: тисячі родин залишилися без світла. Фахівці ДСНС працюють у посиленому режимі: вони відбуксовують затоплені автомобілі та відкачують воду з підвальних приміщень.

Нагадаємо, що у зв’язку з ускладненням погодних умов комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.

До слова, 22 липня синоптики прогнозують спокійну погоду у більшості областей – без опадів і з приємним теплом. Та є і виняток: вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Найгостріша ситуація – на Одещині: там прогнозується помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.