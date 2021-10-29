Астрономи NASA сфотографували туманність, схожу на монстра

На знімку, зробленому космічним телескопом Спітцера, видно яскраві плями, схожі на очі і ніби на морду Годзілли

NASA показало фотографію туманності із сузір'я Стрільця, яка віддалено нагадує Годзіллу з однойменного кінофільму. Про це пише Daily Mail.

На схожість з монстром із серії популярних фільмів звернув увагу астроном з Каліфорнійського технологічного університету Роберт Херт.

«Я не шукав монстрів... я просто випадково кинув погляд на ділянку неба, на яку я дивився багато разів раніше, але я ніколи не збільшував її. Іноді, якщо ви обрізаєте фото інакше, можете побачити те, що до цього не помічали», – пояснив він.

На знімку, зробленому космічним телескопом Спітцера, видно яскраві плями, схожі на очі і подовжену морду Годзілли.



Туманність розташована в сузір'ї Стрільця вздовж площини Чумацького Шляху. За даними NASA, ті зірки, які утворюють очі і морду «монстра», знаходяться на невідомій відстані від Землі, але в межах нашої галактики.

«Розташована приблизно в 7800 світлових роках від Землі яскрава область в лівому нижньому кутку, що зображує праву лапу Годзілли, відома як W33», – йдеться в повідомленні.

Туманність – це величезна хмара пилу і газу, що займає простір між зірками і є розсадником нових зірок. Туманності утворюються, коли зірка розміром більше Сонця починає вмирати і виділяє сонячний вітер із газу.

Читайте також: