Астронавт сфотографував «атомний» спалах на Землі (фото)

За словами фахівця, подібне явище бачили лише кілька пілотів кілька десятків років тому

Рідкісне явище схоже на вибух атомної бомби

З'явилася фотографія французького астронавта Томаса Песке із борту МКС, який зафіксував синій спалах на нашій планеті. Про це повідомляє Science Alert.

Йдеться про явище за назвою «короткочасне світіння», яке нагадує вибух атомної бомби чи блискавку. Від останньої його відрізняє лише те, що та б'є вгору у верхніх шарах атмосфери.

Також подібне світіння називається верхньоатмосферною блискавкою чи іоносферними блискавками. Подібне явище з'являється під час грози, але значно вище в атмосфері.

«Найцікавіше в цій блискавці – це те, що подібне явище бачили лише кілька пілотів кілька десятків років тому й учені були не впевнені чи існують ці блискавки насправді», – розповів астронавт.

Подібне явище важко зафіксувати із Землі, бо воно знаходиться дуже високо у небі та постійно закрите грозовими хмарами. Також воно продовжуються протягом усього кількох секунд, що ускладнює фотографування.

«Із МКС найкраще фотографувати ці явища, оскільки станція пролітає над екватором, де більше гроз. Це дуже рідкісне явище, і тепер ми можемо спостерігати за цими спалахами світла з борту МКС», – додав Песке.

Нагадаємо, астероїд розміром з найстарішу піраміду Хеопса пролетить поблизу Землі цього тижня.

Читайте також: