У листопаді Землю штормитиме від сильних магнітних бур: дати

Протягом листопада геомагнітні сплески будуть більше десяти разів

Протягом усього листопада Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже на початку місяця, 2-го числа. Про це повідомляє segodnya.uа.

Потім у період з 6 по 8 листопада буде геомагнітний сплеск. Його пік припадає на перший день, а потім він піде на спад.

Найбільш сильна, затяжна і відчутна магнітна буря припадає на середину місяця – з 14 по 18 листопада і триватиме п’ять днів. Найсильніше штормитиме в перші два дні – 14 і 15 листопада. А завершиться місяць незначним проявом сонячної активності 29 листопада .

Якщо метеозалежні люди заздалегідь знатимуть ситуацію з магнітними бурями на місяць, то вони будуть підготовленими і зможуть певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця.

Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття. Майте на увазі, що Сонце не постійне, і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на листопад 2021 року:

Незначні магнітні коливання в листопаді можливі: 2, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 29 числа.

Серйозніші магнітні бурі очікуються 6, 14, 15 листопада.