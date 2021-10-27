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    У листопаді Землю штормитиме від сильних магнітних бур: дати

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    Місяць буде неспокійним для метеочутливих людей - У листопаді Землю штормитиме від сильних магнітних бур: дати
    Місяць буде неспокійним для метеочутливих людей
    Фото з відкритих джерел

    Протягом листопада геомагнітні сплески будуть більше десяти разів

    Протягом усього листопада Землю штормитиме. Перший короткостроковий геомагнітний сплеск очікується вже на початку місяця, 2-го числа. Про це повідомляє segodnya.uа.

    Потім у період з 6 по 8 листопада буде геомагнітний сплеск. Його пік припадає на перший день, а потім він піде на спад.

    Найбільш сильна, затяжна і відчутна магнітна буря припадає на середину місяця – з 14 по 18 листопада і триватиме п’ять днів. Найсильніше штормитиме в перші два дні – 14 і 15 листопада. А завершиться місяць незначним проявом сонячної активності 29 листопада .

    Якщо метеозалежні люди заздалегідь знатимуть ситуацію з магнітними бурями на місяць, то вони будуть підготовленими і зможуть певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця.

    Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття. Майте на увазі, що Сонце не постійне, і прогноз його активності може змінюватися.

    Прогноз магнітних бур на листопад 2021 року:

    Незначні магнітні коливання в листопаді можливі: 2, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 29 числа.

    Серйозніші магнітні бурі очікуються 6, 14, 15 листопада.

    Читайте також: Землю накрила магнітна буря: як захиститися від її впливу
    Теги: здоров'я космос
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    У листопаді Землю штормитиме від сильних магнітних бур: дати