Мільярдер Безос будує орбітальну станцію: хто зможе там жити

Космічну станцію «Орбітальний риф» планується запустити між 2025 та 2030 роками на низькій орбіті. Її мешканцями стануть дослідники, бізнесмени, туристи. Про це розповідає DW.

Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin та Sierra Space будує власну космічну станцію, яка використовуватиметься, зокрема, в комерційних цілях. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Blue Origin у понеділок, 25 жовтня. Станція під назвою «Орбітальний риф» (Orbital Reef) розташовуватиметься на низькій навколоземній орбіті. Ввести її в експлуатацію планується між 2025 та 2030 роками.

«Орбітальний риф» функціонуватиме як «багатофункціональний бізнес-парк» для дослідників, бізнесменів, туристів та інших клієнтів компанії. Скористатися його послугами зможуть, наприклад, ті, хто знімає фільм під час мікрогравітації, має намір відкрити космічний готель або проводить наукові дослідження, пов'язані з космосом.

Згідно з пресрелізом, «Орбітальний риф» буде майже таким самим великим, як Міжнародна космічна станція, і зможе вмістити близько 10 осіб. Blue Origin працює над власною космічною станцією вже як мінімум рік. У вересні 2020 року телеканал CNBC повідомляв, що компанія відкрила набір на вакансію «керівника розробки орбітального довкілля».

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