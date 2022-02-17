Астрономи показали, який вигляд має зірка після вибуху (фото)

Телескоп NASA сфотографував залишки космічного тіла

Космічний телескоп IXPE, який належить NASA та італійському космічному агентству, зробив свій перший знімок. На фотографії можна побачити залишки зірки, яка вибухнула кілька століть тому. Про це пише блог NASA.

На фотографії зображена «Кассіопея А» – залишок зірки. Космічне тіло вибухнуло ще в 17 столітті.

«Зображення «Кассіопеї А» через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей надновий залишок», – зазначив астроном Паоло Соффітта з Національного інституту астрофізики в Римі.

Під час вибуху зірки її ударні хвилі охопили навколишній газ, нагріли до високих температур і прискорили частинки променів, утворивши хмару, що світиться.

Відзначається, що «Кассіопею А» вже вивчали раніше, втім, нова фотографія допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.

Нагадаємо, раніше космічний апарат сфотографував ураган у вигляді піци.

До слова, телескоп Hubble сфотографував «космічного дивака».

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