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    Маск представив міжпланетний корабель Starship (відео)

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    Представлена система Starship складається із самого космічного корабля і ракети-носія Super Heavy - Маск представив міжпланетний корабель Starship (відео)

    Представлена система Starship складається із самого космічного корабля і ракети-носія Super Heavy

    фото: SpaceX

    Ракета-носій Super Heavy має більш як удвічі більшу тягу, ніж Saturn V – найбільша ракета, колись відправлена в космос

    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск презентував оновлену версію космічного корабля Starship, який, за його словами, здійснить революцію у космічних польотах. Презентація відбулася 11 лютого, пише Engadget.

    Представлена система Starship складається із самого космічного корабля і ракети-носія Super Heavy. Під час презентації SpaceX показала, як виглядатиме запуск корабля. Зараз компанія працює над тим, щоб зробити систему повністю багаторазовою та здійснювати на ній польоти на Місяць та Марс.

    Після виведення корабля в космос ракета-носій відкріплюється та повертається на пускову вежу, де її вловлює маніпулятор Mechazilla. За словами Маска, ракета-носій проведе в атмосфері шість хвилин: дві на зльоті та чотири на посадці.

    У перспективі систему можна буде повторно використати кожні шість-вісім годин, здійснюючи по три запуски на день. У SpaceX заявляють, що створення повністю багаторазової системи є «ключем до майбутнього, в якому людство досліджує зірки».

    Маск також розповів про те, що Starship «дозаповнюватиметься», а не дозаправлятиметься на орбіті, оскільки двигуни Raptor використовують більше рідкого кисню, ніж палива.

    Ракета-носій Super Heavy, як стверджує Ілон Маск, має більш як удвічі більшу тягу, ніж Saturn V – найбільша ракета, колись відправлена в космос. Зараз ракета має 29 двигунів Raptor, але всього може бути 33.

    Раніше Маск розповів, скільки коштує відправити людей на Марс. Також Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship.

    Теги: космос Ілон Маск SpaceX ракета
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    Маск представив міжпланетний корабель Starship (відео)