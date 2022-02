Маск представив міжпланетний корабель Starship (відео)

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск презентував оновлену версію космічного корабля Starship, який, за його словами, здійснить революцію у космічних польотах. Презентація відбулася 11 лютого, пише Engadget.

Представлена система Starship складається із самого космічного корабля і ракети-носія Super Heavy. Під час презентації SpaceX показала, як виглядатиме запуск корабля. Зараз компанія працює над тим, щоб зробити систему повністю багаторазовою та здійснювати на ній польоти на Місяць та Марс.

Після виведення корабля в космос ракета-носій відкріплюється та повертається на пускову вежу, де її вловлює маніпулятор Mechazilla. За словами Маска, ракета-носій проведе в атмосфері шість хвилин: дві на зльоті та чотири на посадці.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA