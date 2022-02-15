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    Космічний апарат сфотографував ураган у вигляді піци (відео)

    Північний полюс Юпітера накрила буря, схожа на знімках на страву<br /><br /><br /> - Космічний апарат сфотографував ураган у вигляді піци (відео)
    Північний полюс Юпітера накрила буря, схожа на знімках на страву


    фото: скріншот із відео

    Фахівці NASA показали незвичайне явище на Юпітері

    Космічний апарат NASA «Юнона» зняв планетарні бурі на Північному полюсі Юпітера. Це явище нагадує піцу пепероні. Відео опубліковано у Instagram NASA.

    NASA опублікувало відео, на якому зображений Північний полюс Юпітера. Там можна помітити щільну концентрацію атмосферних ураганів червоного та жовтого кольору, які дуже нагадують піцу. Відео вдалося записати завдяки камері Jovan Infrared Auroral Mapper, яка встановлена на апарат «Юнона».

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    Публикация от NASA (@nasa)

    Жовті вихори тепліші та розташовуються глибше в атмосфері Юпітера, а червоні – холодніші та розміщені вище. На кадрах зображена температура яскравості, фотометрична величина, що характеризує інтенсивність випромінювання в різних шарах атмосфери.

    Нагадаємо, астрономи виявили нову планету.

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    Теги: космос NASA ураган
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    Космічний апарат сфотографував ураган у вигляді піци (відео)