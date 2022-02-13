Астрономи виявили нову планету

У Проксіми Центавра виявили нову планету-кандидата масою у чверть Землі

Міжнародна команда астрономів виявила свідчення існування нової планети біля найближчої до Сонячної системи зірки – Проксіми Центавра, віддаленої на чотири світлові роки. Вона є однією з найлегших з будь-яких знайдених екзопланет, маючи масу в чверть маси Землі. Результати спостереження опубліковані у журналі Astronomy & Astrophysics.

Відомо, що присутність планет зміщує центр ваги зірок і надає їм радіальну швидкість, що помітно за ефектом Доплера, що виражається в періодичному зміщенні спектральних ліній у червону (зірка віддаляється від спостерігача) і синю (зірка наближається до спостерігача) області спектра. Червоні карликові зірки на кшталт Проксіми Центавру виробляють потужні спалахи, які маскують радіальну швидкість, пов'язану з екзопланетами.

Для вирішення цієї проблеми вчені скористалися високоточним спектрографом ESPRESSO, встановленим на Дуже Великому Телескопі (Very Large Telescope, VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) в Чилі.

Завдяки ESPRESSO астрономи раніше підтвердили існування екзопланети Proxima b, чию масу можна порівняти з масою Землі. Водночас вчені зафіксували короткоперіодичний сигнал, який міг бути викликаний планетою невеликої маси. Нові спостереження підтвердили цей сигнал, який, ймовірно, викликаний екзопланетою Proxima d масою 0,26 Землі. Її вплив на Проксіму Центавра мала і надає зірці радіальної швидкості всього близько 40 сантиметрів на секунду.

Нова планета-кандидат є вже третьою екзопланетою у системі Проксіми Центавра. Друга планета Proxima c, що належить до класу суперземля, з орбітальним періодом понад п'ять років була виявлена у 2020 році за допомогою спектрографа HARPS на телескопі ESO.

Для порівняння перша виявлена в системі екзопланета Proxima b здійснює оберт навколо батьківської зірки за 11 днів і знаходиться в зоні, яка розташована дуже близько до батьківської зірки через її слабку яскравість. Proxima d з орбітальним періодом 5,12 дня, розташована ще ближче, за межами зони проживання, а температура її поверхні може досягати близько 360 кельвінів.

До слова, Ілон Маск в інтерв’ю для подкасту Лекса Фрідмана розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.

Саме в цьому і криється одна з причин затримок запуску Starship – ракету намагаються зробити дешевшою, пояснив Маск.