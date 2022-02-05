До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

НАСА попередило про потенційно небезпечний астероїд, що наближається до Землі

Астероїд у чотири рази вище Ейфелевої вежі пролетить у березні поблизу Землі

Астероїд під назвою 138971 (2001 CB21) у березні наблизиться до Землі, пише Newsweek з посиланням на Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА).

Діаметр великого космічного тіла, за даними астрономів, приблизно 1,3 кілометра або 4265 футів. Він у чотири рази вищий за Ейфелеву вежу.

Очікується, що астероїд пролетить поблизу планети близько 11:00 за київським часом 4 березня. Він рухається зі швидкістю понад 43 тисячі кілометрів на годину, попередили вчені.

НАСА визначило його як «потенційно небезпечний». При цьому вчені впевнені, що в найближчому майбутньому він із Землею не зіткнеться.

«Астероїд перебуватиме на відстані понад три мільйони миль у найближчій точці, що більш ніж у десять разів далі від нас, ніж Місяць», – наголосили експерти.

Вперше 2001 CB21 був виявлений астрономом з проєкту «Віртуальний телескоп» в Італії Джанлукою Масі. Він зробив його знімок за допомогою наземного телескопа, коли астероїд знаходився на відстані понад 34,6 млн кілометрів від Землі.

Нагадаємо, астрономи NASA показали унікальне сузір'я.

До слова, NASA найняло теологів для підготовки до контакту з інопланетянами.

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