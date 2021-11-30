Білий дім прикрасили до Різдва (фото)

Джо Байден вже працює в святковій атмосфері

Встановлено 41 різдвяну ялинку!

Перша леді США Джил Байден презентувала різдвяний декор Білого дому. Оскільки, будівлю має прикрашати саме дружина президента, цьогорічне оздоблення вийшло консервативним, без особливих родзинок, чим завжди виділялася Меланія Трамп.

За допомогою тисячі волонтерів встановлено 41 різдвяну ялинку, 25 святкових віночків, 1800 метрів стрічки, понад 300 свічок, 10 тисяч прикрас та 78 759 вогнів.

«Цей рік визначився незвичайними проявами співчуття, хоробрості та безкорисливості багатьох, і ми святкуємо їхнє служіння та жертовність» − заявили у Білому домі.

Нагадаємо, поштова служба Норвегії Posten випустила різдвяний рекламний ролик під назвою «Коли Гаррі зустрів Санту» за мотивом комедії «Коли Гаррі зустрів Саллі». Він розповідає історію кохання між Санта-Клаусом та його хлопцем.

Рекламу запустили з нагоди 50-річчя декриміналізації одностатевих стосунків у країні, що сталася 1972 року.

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