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    Білий дім прикрасили до Різдва (фото)

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    Джо Байден вже працює в святковій атмосфері - Білий дім прикрасили до Різдва (фото)
    Джо Байден вже працює в святковій атмосфері
    фото: whitehouse.gov

    Встановлено 41 різдвяну ялинку!

    Перша леді США Джил Байден презентувала різдвяний декор Білого дому. Оскільки, будівлю має прикрашати саме дружина президента, цьогорічне оздоблення вийшло консервативним, без особливих родзинок, чим завжди виділялася Меланія Трамп.

    За допомогою тисячі волонтерів встановлено 41 різдвяну ялинку, 25 святкових віночків, 1800 метрів стрічки, понад 300 свічок, 10 тисяч прикрас та 78 759 вогнів.

    «Цей рік визначився незвичайними проявами співчуття, хоробрості та безкорисливості багатьох, і ми святкуємо їхнє служіння та жертовність» − заявили у Білому домі.

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    Золоте зіркове дерево вшановує героїчних чоловіків і жінок військовослужбовців нашої країни, які поклали своє життя за нашу країну, і сімей, які продовжують їхню спадщину.
    Цьогорічна виставка пряників натхненна нашою вдячністю та захопленням передовими працівниками нашої нації, які помогли нашій країні подолати глобальну пандемію, часто наражаючи на великий ризик для себе та своїх сімей.
    Державна їдальня святкує заповітний Дар сім’ї – тих, у кого ми народилися, кого ми обираємо, і тих, кого ми виховуємо.
    По всій Східній колонаді райдужні голуби та падаючі зірки освітлюють коридор, уособлюючи мир і світло, які принесли всім нам служби швидкого реагування під час пандемії
    Східна кімната, створена як найбільша кімната в Білому домі, влаштовувала громадські прийоми, церемонії, підписання рахунків та інші пам’ятні події.
    Кімната світиться яскравими, сміливими, барвистими пензликами та зразками фарб, представляючи різноманітних американських художників, чиї таланти приносять задоволення всім.
    Китайська кімната, яка була офіційно оформлена першою леді Едіт Вілсон у 1917 році, містить посуд, який використовували минулі президентські родини.
    Зелена кімната вшановує Дар природи. Ми завжди можемо знайти перепочинок, спокій і відновлення в щедрості природи.
    Велике фойє та Хрест Хол Білого дому відзначають Дар віри та спільноти.
    Червона кімната захоплює радість і диво сезону свят, відзначаючи Дар виконавського мистецтва.
    Президент Франклін Делано Рузвельт у 1935 році призначив цю кімнату бібліотекою Білого дому.
    Блакитна кімната з офіційною ялинкою Білого дому святкує Дар миру та єдності.
    фото: whitehouse.gov

    Нагадаємо, поштова служба Норвегії Posten випустила різдвяний рекламний ролик під назвою «Коли Гаррі зустрів Санту» за мотивом комедії «Коли Гаррі зустрів Саллі». Він розповідає історію кохання між Санта-Клаусом та його хлопцем.

    Рекламу запустили з нагоди 50-річчя декриміналізації одностатевих стосунків у країні, що сталася 1972 року.

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    Теги: США Джозеф Байден Різдвяні свята
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    Білий дім прикрасили до Різдва (фото)