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    Пошта Норвегії випустила ролик про Санта-Клауса та його хлопця

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    Ролик закінчується поцілунком головних героїв - Пошта Норвегії випустила ролик про Санта-Клауса та його хлопця
    Ролик закінчується поцілунком головних героїв
    фото: скріншот із відео

    Рекламу запустили з нагоди 50-річчя декриміналізації одностатевих стосунків у країні

    Поштова служба Норвегії Posten випустила різдвяний рекламний ролик під назвою «Коли Гаррі зустрів Санту» за мотивом комедії «Коли Гаррі зустрів Саллі». Він розповідає історію кохання між Санта-Клаусом та його хлопцем.

    Як повідомляє Sky News, рекламу запустили з нагоди 50-річчя декриміналізації одностатевих стосунків у країні, що сталася 1972 року.

    У ролику зображено історію стосунків головного героя на ім'я Гаррі та Санти. Чоловік випадково зустрічає бороданя у своєму домі напередодні Різдва. Вони дивляться в очі один одному, проте Санта ніяковіє і зникає у димарі. З кожним роком герої стають все ближче один до одного і нарешті, втомившись від довгої розлуки, Гаррі пише листа Санті, в якому освідчується в коханні: «Усе, чого я хочу на Різдво, – це ти».

    Врешті чоловік отримує посилки з подарунками від кур'єра, а вдома на нього чекає Санта, який доручив свою роботу поштовій службі Posten, щоб бути поряд з Гаррі. Завершується ролик поцілунком чоловіків. У кінці відео з'являється напис про те, що у 2022 році Норвегія відзначає 50 років відтоді, як «ми можемо любити тих, кого захочемо».

    Компанія не вперше замовляє рекламу з суспільно-політичним змістом. У 2019 році Posten зробила поштаря з Ісуса Христа, а у 2020-му, щоб привернути увагу до змін клімату, зобразила Санту дуже схожого на злого Дональда Трампа.

    Як відомо, у неділю, 28 листопада, розпочався Різдвяний піст. Це останній із чотирьох багатоденних постів у році.

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    Теги: Норвегія Різдвяні свята чоловік реклама пошта
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    Пошта Норвегії випустила ролик про Санта-Клауса та його хлопця