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    Церковний календар на грудень 2021

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    У перший місяць зими відзначимо Різдво - Церковний календар на грудень 2021
    У перший місяць зими відзначимо Різдво
    Фото з відкритих джерел

    Найважливіші свята і дати на місяць

    У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде Різдво – 25 грудня. Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який закінчиться на Святвечір, 6 січня.

    • 1 грудня – мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона та отрока Варула, Собор святих Естонської землі
    • 2 грудня – пророка Авдія, преподобних Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московського і Коломенського, ікони Божої Матері «У скорботах і печалях втіха»
    • 3 грудня – передсвято введення в храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла Константинопольського, Патріарха, ікони Божої Матері «Соболевська»
    • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці
    • 5 грудня – післясвято введення в храм Пресвятої Богородиці, благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70 Филимона та Архипа
    • 6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, благовірного великого князя Олександра Невського, святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького
    • 7 грудня – день пам'яті великомучениці Катерини
    • 8 грудня – переказ свята Введення в храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, Папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа
    • 9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві
    • 10 грудня – святкування ікони Божої Матері «Знамення»
    • 11 грудня – преподобномученика і Сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин
    • 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників, преподобного Акакія Синайського;
    • 13 грудня – апостола Андрія Первозванного
    • 14 грудня – пророка Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персяніна
    • 15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері «Геронтісса»
    • 16 грудня – пророка Софонії, преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);
    • 17 грудня – великомучениці Варвари
    • 18 грудня – преподобного Сави Освяченого
    • 19 грудня – день святого Миколая Чудотворця
    • 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа, преподобного Ніла Столобенського, преподобного Антонія Сийского
    • 21 грудня – преподобного Патапія
    • 22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці, мучениці Анни
    • 23 грудня – мучеників міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа
    • 24 грудня – преподобного Данила Стовпника
    • 25 грудня – Різдво; святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, Чудотворця
    • 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста; мучениці Лукії Сіракузької
    • 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія, Каллініка, мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха
    • 28 грудня – преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана Сповідника, архієпископа Сурозького
    • 29 грудня – пророка Аггея
    • 30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Місаїла
    • 31 грудня – святителя Модеста Єрусалимського.
    Теги: свята
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    Церковний календар на грудень 2021