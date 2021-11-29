Церковний календар на грудень 2021
У перший місяць зими відзначимо Різдво
Фото з відкритих джерел
Найважливіші свята і дати на місяць
У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде Різдво – 25 грудня. Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який закінчиться на Святвечір, 6 січня.
- 1 грудня – мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона та отрока Варула, Собор святих Естонської землі
- 2 грудня – пророка Авдія, преподобних Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московського і Коломенського, ікони Божої Матері «У скорботах і печалях втіха»
- 3 грудня – передсвято введення в храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла Константинопольського, Патріарха, ікони Божої Матері «Соболевська»
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 5 грудня – післясвято введення в храм Пресвятої Богородиці, благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70 Филимона та Архипа
- 6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, благовірного великого князя Олександра Невського, святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького
- 7 грудня – день пам'яті великомучениці Катерини
- 8 грудня – переказ свята Введення в храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, Папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа
- 9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві
- 10 грудня – святкування ікони Божої Матері «Знамення»
- 11 грудня – преподобномученика і Сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин
- 12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників, преподобного Акакія Синайського;
- 13 грудня – апостола Андрія Первозванного
- 14 грудня – пророка Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персяніна
- 15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері «Геронтісса»
- 16 грудня – пророка Софонії, преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);
- 17 грудня – великомучениці Варвари
- 18 грудня – преподобного Сави Освяченого
- 19 грудня – день святого Миколая Чудотворця
- 20 грудня – святителя Амвросія, єпископа, преподобного Ніла Столобенського, преподобного Антонія Сийского
- 21 грудня – преподобного Патапія
- 22 грудня – Зачаття Пресвятої Богородиці, мучениці Анни
- 23 грудня – мучеників міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа
- 24 грудня – преподобного Данила Стовпника
- 25 грудня – Різдво; святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, Чудотворця
- 26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста; мучениці Лукії Сіракузької
- 27 грудня – мучеників Фірса, Левкія, Каллініка, мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха
- 28 грудня – преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана Сповідника, архієпископа Сурозького
- 29 грудня – пророка Аггея
- 30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Місаїла
- 31 грудня – святителя Модеста Єрусалимського.