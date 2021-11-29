Скандальна вечірка в День пам'яті жертв Голодомору: поліція склала протокол

Поліцейські склали протокол за недотримання карантинних обмежень на організатора гучної вечірки у Львові

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень

Поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень. Про це повідомляє поліція Львівської області.

«У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області. За порушення карантинних обмежень складено протокол за ч.1 ст.44-3 «Порушення правил карантину щодо людей« Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.