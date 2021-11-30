Україна стане другою державою у світі, яка проведе перепис населення з Apple

Президент назвав цифровізацію «безумовним пріоритетом» Української держави

Україна проведе перепис населення спільно з американською корпорацією Apple. Про це 30 листопада заявив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

«Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою і цим технологічним гігантом», – написав глава держави.

Він також додав, що цифровізація є «безумовним пріоритетом» Української держави

Як відомо, Apple – американська корпорація, яка виробляє персональні та планшетні комп'ютери, аудіоплеєри, смартфони та програмне забезпечення.

Компанію вважають одним із піонерів у галузі персональних комп'ютерів та сучасних багатозадачних операційних систем із графічним інтерфейсом. Штаб-квартира Apple розташована в Купертіно (штат Каліфорнія, США).

Раніше повідомлялося, що компанію Apple можуть залучити до перепису населення в Україні.

У вересні комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким в Україні живе близько 37 млн осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.