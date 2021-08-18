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    Британський журнал назвав найпопулярніші весільні сукні

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    Найзнаменитіша сукня за останні роки - Британський журнал назвав найпопулярніші весільні сукні
    Найзнаменитіша сукня за останні роки
    Фото з відкритих джерел

    Лідерами рейтингу стали вбрання Меган Маркл і Кейт Міддлтон

    Британський журнал Tatler склав рейтинг найпопулярніших весільних суконь знаменитостей за останнє десятиліття. Перше місце дісталося вбранню Меган Маркл.

    Сукня Givenchy, яку герцогиня Сассекська одягнула на весілля з принцом Гаррі у 2018 році, кожен місяць в одній лише Великобританії набирає в середньому 21900 пошукових запитів.

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    Фото з відкритих джерел

    На другому місці з невеликим відставанням влаштувалася Кейт Міддлтон, яка вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році. Її вишукану мереживну сукню від Alexander McQueen шукають в середньому 21500 разів.

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    Фото з відкритих джерел

    Третє місце займає весільна сукня Хейлі Бібер від дизайнера Вірджіла Абло. Мереживну сукню з відкритими плечима, розшиту перлами і прикрашену написом «Поки смерть не розлучить нас» на шлейфі, модель носила на церемонії одруження з Джастіном Бібером у 2018 році.

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    Фото: https://www.instagram.com/haileybieber/

    Четверта позиція дісталася співачці Аріані Гранде, яка влаштувала таємне весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом у 2021 році. Зірка вбралася в атласну сукню з відкритими плечима і спиною від дизайнера Віри Вонг.

    deb08e4bf36128396360a8f62a23837cФото: https://www.instagram.com/arianagrande/

    Нагадаємо, у селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.

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    Теги: рейтинг весілля Меган Маркл
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    Британський журнал назвав найпопулярніші весільні сукні