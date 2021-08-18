Британський журнал назвав найпопулярніші весільні сукні
Лідерами рейтингу стали вбрання Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Британський журнал Tatler склав рейтинг найпопулярніших весільних суконь знаменитостей за останнє десятиліття. Перше місце дісталося вбранню Меган Маркл.
Сукня Givenchy, яку герцогиня Сассекська одягнула на весілля з принцом Гаррі у 2018 році, кожен місяць в одній лише Великобританії набирає в середньому 21900 пошукових запитів.
Фото з відкритих джерел
На другому місці з невеликим відставанням влаштувалася Кейт Міддлтон, яка вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році. Її вишукану мереживну сукню від Alexander McQueen шукають в середньому 21500 разів.
Фото з відкритих джерел
Третє місце займає весільна сукня Хейлі Бібер від дизайнера Вірджіла Абло. Мереживну сукню з відкритими плечима, розшиту перлами і прикрашену написом «Поки смерть не розлучить нас» на шлейфі, модель носила на церемонії одруження з Джастіном Бібером у 2018 році.
Фото: https://www.instagram.com/haileybieber/
Четверта позиція дісталася співачці Аріані Гранде, яка влаштувала таємне весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом у 2021 році. Зірка вбралася в атласну сукню з відкритими плечима і спиною від дизайнера Віри Вонг.
Фото: https://www.instagram.com/arianagrande/
Нагадаємо, у селі Поляниця Івано-Франківської області сталося масове отруєння під час святкування весілля. У лікарні потрапили 11 людей, серед яких троє дітей.