Меган Маркл посоветовали не выставлять королевскую жизнь напоказ



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Меган Маркл и принц Гарри Legion Media

После того, как 38-летняя Меган Маркл стала приглашенным редактором глянца, на нее обрушился шквал критики

Герцогиня едва не нарушила нейтралитет между британской монаршей семьей и политикой.

Супруга принца Гарри в отличие от остальных членов королевского двора ведет открытую жизнь. Она дает интервью и тем самым разрушает ореол тайны вокруг монархии. Королевский эксперт Гарри Маунт считает, что Меган должна брать пример с Елизаветы II, которая с момента восхождения на престол и по сей день остается таинственной персоной для общества.

«Я думаю, ей нужно следовать примеру королевы и ограничиться общественными выступлениями и благотворительностью. Она необычайно хороша в этом, и я ею восхищаюсь», — поделился Маунт с изданием Express.

По словам эксперта, за все 67 лет правления Ее Величество не дала ни одного интервью и никто, не считая ее близких, не знает о чем она думает, и потому ее персона окутана ореолом тайны. Он также считает, что герцогине Сассекской стоит быть предельно осторожной, высказывая свое мнение. Таким образом, она не только сохранит давнюю особенность королевской семьи, но и умерит критику в свой адрес.

Джерело: graziamagazine.ru