Шматок торта з весілля принцеси Діани продадуть на аукціоні

Шматок торта розміром 20 на 18 см і вагою 794 гр протягом сорока років зберігався в харчовій плівці в старій формі для випічки

Через сорок років після того, як принц Чарльз і принцеса Діана одружилися, шматок торта з їхнього весілля продадуть на аукціоні, пише Mirror.

Значна порція марципанового торта з глазур'ю прикрашена королівським гербом в червоних, синіх і золотих тонах. Вона була вручена Мойра Сміт, однією з служниць королеви-матері в Кларенс-хаусі, відразу після церемонії в 1981 році.

Шматок торта розміром 20 на 18 см і вагою 794 гр протягом сорока років зберігався в харчовій плівці в старій формі для випічки. Він знаходився в родині Мойри до 2008 року, після чого цю скибочку кондитерського виробу купив колекціонер, який тепер продає його через аукціон Домініка Вінтера в Сайренсестер, графство Глостершир.

Всього для весілля приготували 23 офіційних торта, включаючи основний багатошаровий фруктовий торт заввишки 1,5 м і вагою 102 кг. Шматок, переданий Мойра, вирізали з торта, який роздали прислузі Кларенс-хауса в знак подяки за їхню службу.

Очікується, що цей продукт продадуть за 500 фунтів стерлінгів.

Аукціоністи описали шматок торта як «унікальний королівський сувенір на пам'ять», але порекомендували не їсти його. Кріс Олбері, фахівець з оцінки колекцій, пов'язаних з королівською родиною, в компанії «Домінік Вінтер» також порадив не робити цього. Однак він зазначив, що «через 40 років очевидно, що виготовили торт на совість».