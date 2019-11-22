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    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі

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    Кайлі вдалося скинути 55 кілограмів всього за 12 місяців в 2017 році, а потім вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії - Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Кайлі вдалося скинути 55 кілограмів всього за 12 місяців в 2017 році, а потім вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії

    Дівчина дивилася навчальні ролики на YouTube і займалася у себе вдома

    30-річна Кайлі Малкахі з міста Вуллонгонг, Новий Південний Уельс, Австралія, завжди мали проблеми з вагою.

    Незважаючи на те, що вона перепробувала безліч дієт і вправ, дівчина важила 120 кілограмів.

    У 2016 році Кайлі вирішила звернутися за допомогою до лікаря, який діагностував у неї синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це гормональний розлад відомий тим, що викликає ожиріння, проблеми з акне і волоссям на обличчі, а також збільшує ризик розвитку діабету у жінок.

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    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі
    Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі

    Кайлі проконсультувалася з дієтологом, щоб дізнатися, чи існує особлива дієта, якої вона повинна дотримуватися, щоб впоратися зі своєю вагою. Їй порадили прибрати з раціону молочні продукти і глютен.

    Дієтолог також порадив Кайлі спробувати високоінтенсивні тренування, але вона була «дуже соромлива», щоб піти в спортзал.

    Дівчина дивилася навчальні ролики на YouTube і займалася у себе вдома.

    До грудня 2017 року Кайлі схудла на 55 кілограмів і знову відчула себе собою.

    Два місяці по тому її бойфренд Адам, який був з нею весь цей час, зробив їй пропозицію.

    У день її весілля в березні 2019 року Кайлі важила 65 кілограмів. Кілька її тіточок «плакали», коли вони бачили її «такою гарною».

    «Весілля - це все, на що я могла сподіватися», - сказала Кайлі.

    Кайлі вдалося скинути 55 кілограмів всього за 12 місяців в 2017 році, а потім вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії на пляжній весільної церемонії в березні 2019 року.

    весілля
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