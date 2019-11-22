Австралійка за рік схудла на 55 кг, щоб виглядати красивою на весіллі



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Кайлі вдалося скинути 55 кілограмів всього за 12 місяців в 2017 році, а потім вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії

Дівчина дивилася навчальні ролики на YouTube і займалася у себе вдома

30-річна Кайлі Малкахі з міста Вуллонгонг, Новий Південний Уельс, Австралія, завжди мали проблеми з вагою.

Незважаючи на те, що вона перепробувала безліч дієт і вправ, дівчина важила 120 кілограмів.

У 2016 році Кайлі вирішила звернутися за допомогою до лікаря, який діагностував у неї синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це гормональний розлад відомий тим, що викликає ожиріння, проблеми з акне і волоссям на обличчі, а також збільшує ризик розвитку діабету у жінок.

Кайлі проконсультувалася з дієтологом, щоб дізнатися, чи існує особлива дієта, якої вона повинна дотримуватися, щоб впоратися зі своєю вагою. Їй порадили прибрати з раціону молочні продукти і глютен.

Дієтолог також порадив Кайлі спробувати високоінтенсивні тренування, але вона була «дуже соромлива», щоб піти в спортзал.

Дівчина дивилася навчальні ролики на YouTube і займалася у себе вдома.

До грудня 2017 року Кайлі схудла на 55 кілограмів і знову відчула себе собою.

Два місяці по тому її бойфренд Адам, який був з нею весь цей час, зробив їй пропозицію.

У день її весілля в березні 2019 року Кайлі важила 65 кілограмів. Кілька її тіточок «плакали», коли вони бачили її «такою гарною».

«Весілля - це все, на що я могла сподіватися», - сказала Кайлі.

Кайлі вдалося скинути 55 кілограмів всього за 12 місяців в 2017 році, а потім вона вийшла заміж за чоловіка своєї мрії на пляжній весільної церемонії в березні 2019 року.