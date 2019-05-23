ООН закликала Британію повернути острови Чагос Маврикію



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Раніше Міжнародний суд зазначив, що Британія незаконно заволоділа островами у 1960-х роках

Британія повинна якнайшвидше відмовитися від контролю над архіпелагом Чагос в Індійському океані, на який претендує Маврикій, вирішила Генасамблея ООН.

Про це інформує BBC.

«ООН прийняла резолюцію, що вимагає від Великої Британії повернути Маврикію острови Чагос, контроль над яким вона досі зберігає«, - йдеться у повідомленні.

У необов'язковій до виконання резолюції Генеральній Асамблеї 116 держав висловилися за і лише шість проти, що стало великим дипломатичним ударом для Великобританії.

П'ятдесят шість держав, включаючи Францію та Німеччину, утрималися.

Маврикій каже, що змушений був відмовитися від архіпелагу в Індійському океані у 1965 році в обмін на свою незалежність.

Раніше Міжнародний суд зазначив, що Британія незаконно заволоділа островами у 1960-х роках.

Нагадаємо: у 1968 році Маврикій отримав незалежність від британської корони, після чого у наступні кілька років тисячі мешканців островів Чагос були депортовані.