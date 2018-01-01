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    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності

    Сербський художник-самоучка Нікола Кулич протягом декількох років створює яскраві тривимірні малюнки
    Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження. Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері. [GALLERY_BLOCK] «Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої
    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    3D малюнок
    3D малюнок

    Сербський художник-самоучка Нікола Кулич протягом декількох років створює яскраві тривимірні малюнки

    Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження. Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері.

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    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності
    Фантастичні об'ємні малюнки, які неможливо відрізнити від реальності

    «Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки - це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», - розповідає Нікола Кулич.

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