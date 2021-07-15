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    Фотограф «упіймав» снігового барса на скелі. Спробуйте його знайти (фото)

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    Сніговий барс веде переважно усамітнений спосіб життя - Фотограф «упіймав» снігового барса на скелі. Спробуйте його знайти (фото)
    Сніговий барс веде переважно усамітнений спосіб життя
    Фото з відкритих джерел

    «Примарний кіт! Їх називають привидами гір. Чи зможете побачити?»

    Користувачі мережі ламають голову над кумедною загадкою на уважність, яку їм вигадав співробітник Індійської державної лісової служби Рамеш Панді. Чоловік сфотографував снігового барса, який крадеться по скелях, розмістивши фото в Twitter.

    Розгледіти хижака на світлині дуже важко. «Примарний кіт! Їх називають привидами гір. Чи зможете побачити?» – написав Панді, заінтригувавши шанувальників дикої природи.

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    Фотограф «упіймав» снігового барса на скелі. Спробуйте його знайти (фото)
    Фотограф «упіймав» снігового барса на скелі. Спробуйте його знайти (фото)

    Цей вид ссавців родини котових відомий своєю здатністю зливатися з навколишнім середовищем, тому виявити розкішного дикого кота з першого погляду не так просто.

    Користувачам Twitter знадобилося кілька хвилин, щоб побачити хижака-примару, а деякі не змогли зробити цього без підказки.

    Додамо, що вчені розморозили та повернули до життя мікроскопічних тварин, які провели у льодах Якутії 24 тисячі років. Виявилось, що тварини не тільки живі, а й дуже активні.

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    Теги: Індія тварини хижак
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    Фотограф «упіймав» снігового барса на скелі. Спробуйте його знайти (фото)