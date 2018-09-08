Групу «диверсантів» знешкодили на Львівщині (фоторепортаж)

Багатонаціональне навчання «RapidTrident — 2018»: тренування в умовах навчального бою

Сьогодні, 8 вересня, в рамках багатонаціонального навчання «RapidTrident — 2018» серед численних завдань, які виконували військові підрозділи держав-учасниць, наймасштабнішим заходом було відпрацювання завдання із висування механізованого підрозділу у визначений район.

Диверсійно-розвідувальна група умовного противника, роль якого виконував український підрозділ OPFOR, влаштувала засідку на шляху руху колони. Метою «диверсантів» було знищити або суттєво затримати українських піхотинців.

Проте наші піхотинці розуміли важливість та небезпеку свого маневру. Тому здійснили низку протидиверсійних заходів. Місце засідки було вчасно викрито розвідниками батальйонно-тактичної групи, які надали командуванню інформацію щодо розташування та орієнтовних сил ворога.

Завдяки цьому командир українського підрозділу отримав час та можливість відпрацювати кілька варіантів розгрому ДРГ супротивника.

Обраний варіант, який передбачав спішування піхоти поза полем зору ворожих спостерігачів та глибокий обхідний маневр, виявився вдалим. Раптовою атакою з тилу ворожі диверсанти були вибиті з підготовлених ними оборонних рубежів і більша їх частина наразилась на «кинджальну» гостинність імпровізованої контрзасідки піхотинців, які прицільним вогнем зі штатної автоматичної зброї знищили противника. Іншу частину умовних диверсантів, яка спробувала закріпитися у порожніх будівлях та покинутому бункері, довелося «зачищати» із застосуванням гранат та важкого піхотного озброєння.

Додамо, що обидві сторони умовного зіткнення використовували систему MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Ця система передбачає наявність лазерних приймачів та передавачів на кожному бійці та кожній одиниці техніки, а її «лазерне» наведення синхронізовано з холостими пострілами. Це дає змогу максимально правдиво імітувати картину бою. Відповідно до точки прицілювання учасники гри отримують поранення, які зчитуються спеціальним контрольним пристроєм. Це дозволяє зрозуміти похибки бійця під час маскування або пересування полем бою.

Важливо, що це обладнання встановлено не лише на піхотне озброєння, але на гармати та інше озброєння бойових машин. За