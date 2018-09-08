Російські кораблі побомбили Середземне море



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У навчаннях Росії на Середземному морі взяли участь 26 кораблів Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії

Кораблі військово-морського флоту Росії на своїх масштабних навчаннях у Середземному морі вразили умовні повітряні і надводні цілі, а також провели стрільби глибинними бомбами під час відбиття атаки підводного човна умовного супротивника. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на начальника штабу угруповання задіяних на навчаннях кораблів, капітана першого рангу Андрія Солошина.

Стрільби на воді і в повітрі здійснювалися з комплексів АК-130 і АК-630, під водою - з РБК-6000. За словами Солошина, військові успішно вразили всі поставлені перед ними умовні цілі. Крім цього моряки відпрацювали пошук підводного човна і стеження за ним.

«Такі навчання необхідні для того, щоб нам зрозуміти, наскільки ми готові використовувати нову техніку, яка стоїть на кораблях», - зазначив капітан.

«РІА Новини» підкреслюють, що за російськими навчаннями на відстані близько 20 км стежив бойової фрегат з Нідерландів «Де Рюйтер».

Це перші спільні масштабні навчання ВМФ з повітряно-космічними військами Росії в Середземному морі. Вони почалися 1 вересня і закінчаться в суботу, 8 вересня. У них взяли участь 26 кораблів Північного, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії, в тому числі два підводні човни, а також 34 літальних апарати ВМФ і ВКС. Стрільби проводяться як з кораблів, так і з вертольотів і літаків. Наприклад, в минулу середу, 5 вересня, з російського аеродрому Енгельс вилетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які провели умовні пуски крилатих ракет над акваторією Середземномор'я. Інспектує навчання головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Володимир Корольов.

Джерело: РБК