Хто з українських чиновників має найбільше офшорних компаній (інфографіка)

Загалом у 2016 році 70 чиновників задекларували 283 компанії у 19 офшорних юрисдикціях

Тим, що українські чиновники аж надміру активно користуються офшорними компаніями, вже давно нікого не здивуєш. На них можна записати частину майна, сховати кінцевих бенефіціарів бізнесу, «оптимізувати», а точніше кажучи - просто ухилитися від сплати податків. Представники яких відомств найбільше полюбляють офшори - підрахували



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Юлія Льовочкіна володіє 44 компаніями на Кіпрі, Сейшелах і Британських Віргінських Островах.

Загалом у 2016 році 70 чиновників задекларували 283 компанії у 19 офшорних юрисдикціях

Тим, що українські чиновники аж надміру активно користуються офшорними компаніями, вже давно нікого не здивуєш. На них можна записати частину майна, сховати кінцевих бенефіціарів бізнесу, «оптимізувати», а точніше кажучи - просто ухилитися від сплати податків. Представники яких відомств найбільше полюбляють офшори - підрахували аналітики проекту «Декларації».

Найбільшими шанувальниками компаній на офшорних берегах виявилися депутати Верховної Ради України. У 2016 році нардепи задекларували 195 офшорів - а це майже 69% від загальної кількості. Безперечним рекордсменом виявилася Юлія Льовочкіна - вона володіє 44 компаніями на Кіпрі, Сейшелах і Британських Віргінських Островах.

Не відстають від парламентарів і депутати міських рад - вони володіють 33 офшорними компаніями. Їхнім фіналістом став депутат Київської міської ради Ігор Баленко, який є бенефіціаром 20 кіпрських і віргінських офшорів.

На третьому місці із показником у 19 офшорних компаній - обласні ради. Проте тут у порівнянні з двома попередніми цифри не такі вражаючі. Найбільшою кількістю офшорів - аж трьома - володіє депутат Одеської облради Віктор Баранський.

8 офшорами володіють представники Кабінету Міністрів. Половина з них належить заступнику Міністра регіонального розвитку Леву Парцхаладзе. І замикає п’ятірку відомств-фіналістів із показником у 6 компаній Національні комісія з цінних паперів та фондового ринку. Завдячує цьому вона самому лише своєму голові Тимуру Хромаєву - саме він є бенефіціаром цих офшорів на Кіпрі, Сейшелах, Віргінах і Острові Мен.

Найпопулярнішими офшорними юрисдикціями виявилися Кіпр (159 компаній), Британські Віргінські Острови (71), Сейшели (18), Беліз (6) і Маршаллові Острови (4).

Загалом у 2016 році 70 чиновників задекларували 283 компанії у 19 офшорних юрисдикціях.