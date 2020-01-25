У Вінниці відкрилася виставка «Подих війни»



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У холі міської ради відкрилася виставка «Подих війни»

На виставці представлені роботи, написані під час пленеру на лінії фронту в Станиці Луганській у вересні 2019 року українськими та литовськими митцями: Федіром Александровичем, Сергієм Захаровим, Валерією Москвітіною, Вігантасом Веясом, Саулюсом Паукштисом та Гретою Бернотайте. Організували виставку Музей української марки ім. Якова Балабана, Посольство Литви в Україні та Вінницька міська рада.

Шість художників - троє з України та троє з Литви торкнулися до відчуття війни. Вони писали свої твори біля кордону з окупованою частиною. Подивитися на картини прийшли Посол Литви в Україні Марюс Януконіс, Вінницький міський голова Сергій Моргунов та директор Музею української марки ім. Якова Балабана Олександр Білецький.

Виставка уже експонувалася у Посольстві Литви та у галереї Тадзіо. У Вінниці відбувається третя презентація картин.

«Ця виставка насамперед повинна нагадувати нам про те, що на Сході на шостому році наші українські хлопці, в тому числі і вінничани, захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Я хочу подякувати в першу чергу пану Послу за підтримку цієї ініціативи та Олександру Білецькому, що саме у нашому місті проходить ця виставка», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

«Мені приємно бути у Вінниці і відкривати виставку. Вона не така велика, але абсолютно унікальна. В Станиці Луганській відбувся перший художній пленер на лінії розмежування, яка розділяє два абсолютно різних світи. Деякі литовці вперше побачили «подих війни». Литва завжди допомагає Україні і дружить. Війна продовжується, Європа не повинна закривати на це очі, і має говорити про це. Українські художники мають свій особливий погляд на війну і навіть свої особисті історії, як наприклад Сергій Захаров. Я вдячний пану меру і усім організаторам за цю виставку», - розповів Посол Литви в Україні Марюс Януконіс.

Художник Федір Александрович зазначив, що мистецтво є певним щитом, яке обороняє людей від насильства. А кожний автор мав свій погляд та трактування одного ж і того самого місця.

«Україна зараз у стадії війни і боротьби за свою незалежність. Литва уже добилася своєї незалежності. І люди з цих двох країн поїхали в одне місце, де війна відчувається безпосередньо. Це була цікава колаборація», - додав художник Сергій Захаров

«Саме головне, що може зробити художник – це показати світ, як він його бачить на полотні. Я дякую пану Послу, що допоміг нам потрапити в цю атмосферу, де ми змогли намалювати те, що ми побачили», - додала художниця Валерія Москвітіна.



Директор Музею української марки ім. Якова Балабана Олександр Білецький подякував художникам, що не побоялися поїхати на лінію розмежування.

«Ми дякуємо Послу Литви в Україні Марюсу Януконісу та Вінницькому міському голові Сергію Моргунову за підтримку мистецтва. Приємно, що виставка працюватиме саме у холі міської ради і чимало вінничан зможуть її побачити. Запрошую усіх прийти і подивитися на картини. Виставка триватиме до 12 лютого», - зазначив Олександр Білецький.

Після Вінниці планується низка виставок «Подих війни» в Україні та Литві.