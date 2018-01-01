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    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву

    Моніка Карвальо поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі
    Фотограф Моніка Карвальо за допомогою фоторедакторів створює картини, які вражають уяву. [GALLERY_BLOCK] Фотохудожниця живе в Берліні, хоча виросла в Швейцарії. Сюрреалістичні світлини вона створює вже п'ятий рік. Світлини Моніка викладає на своїй сторінці instagram. У роботі дівчина використовує «Фотошоп». Поєднує
    • Сьогодні, 13:43
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    Моніка Карвальо поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі

    Фотограф Моніка Карвальо за допомогою фоторедакторів створює картини, які вражають уяву.

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    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву
    Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву

    Фотохудожниця живе в Берліні, хоча виросла в Швейцарії. Сюрреалістичні світлини вона створює вже п'ятий рік. Світлини Моніка викладає на своїй сторінці instagram.

    У роботі дівчина використовує «Фотошоп». Поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі.

    Джерело: Gazeta.ua

    мистецтво
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