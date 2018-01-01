Художниця створює картини із фото, які ламають мозок та вражають уяву

Моніка Карвальо поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі

Фотограф Моніка Карвальо за допомогою фоторедакторів створює картини, які вражають уяву. [GALLERY_BLOCK] Фотохудожниця живе в Берліні, хоча виросла в Швейцарії. Сюрреалістичні світлини вона створює вже п'ятий рік. Світлини Моніка викладає на своїй сторінці instagram. У роботі дівчина використовує «Фотошоп». Поєднує



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Моніка Карвальо поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі

Фотограф Моніка Карвальо за допомогою фоторедакторів створює картини, які вражають уяву.

Фотохудожниця живе в Берліні, хоча виросла в Швейцарії. Сюрреалістичні світлини вона створює вже п'ятий рік. Світлини Моніка викладає на своїй сторінці instagram.

У роботі дівчина використовує «Фотошоп». Поєднує між собою власноруч зроблені фотографії у незвичайні колажі.

Джерело: Gazeta.ua