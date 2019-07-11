Порошенко вітає новий Виборчий кодекс



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Порошенко зауважив, що реформування виборчої системи – це одна із головних вимог Майдану і Революції Гідності

Лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ухвалення Виборчого кодексу парламентом є історичним рішенням.

Про це говориться на його сторінці у Facebook.

«Адже реформування виборчої системи – це одна із головних вимог Майдану і Революції Гідності. Я радий, що вона реалізувалася!» - зазначив Порошенко.

«Завдяки наполегливості голови Верховної Ради Андрія Парубія та консолідованості демократичних сил, у тому числі і моєї команди, цей кодекс був підтриманий. Переконаний, що Україна, яка зробила виборчий процес більш прозорим та відкритим, стала на крок ближче до цивілізованої Європи», - додав лідер партії «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, 11 липня народні депутати проголосували за проєкт Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає відкриті списки і скасування мажоритарки.