Караван із барж. В Україні застосували новий спосіб транспортування сільгоспродукції річками (фото)

9 тис.тонн – це не межа для барже-буксирного складу з 4 баржами, оскільки становить лише 70% від загальної вантажопідйомності подібного каравану

Один рейс забезпечує транспортування понад 9 тис. тонн вантажів

Компанія «Нібулон» вперше організувала відряджання сільгоспвантажів караваном, що складався з чотирьох барж. Про це повідомила пресслужба компанії

«У рейс Миколаїв-Нова Одеса річкою Південний Буг вийшов об'єднаний караван у складі 1 буксира-штовхача, 4 барж і 1 портового буксира (замість звичних 1 буксира-штовхача і 1-2 барж)», – уточнюється в повідомленні.

Як зазначається, реалізація подібного рішення оптимізує логістичний ланцюжок водних перевезень компанії Південним Бугом, а також покращує екологічну та інфраструктурну ефективність у цьому напрямку.

«Один такий рейс забезпечує транспортування річкою з Нової Одеси та Вознесенська на зовнішній рейд Миколаївського морського порту понад 9 тис. тонн вантажів замість 4 тис. тонн двома баржами», – підкреслили в пресслужбі.

Також повідомляється, що і 9 тис.тонн – це не межа для барже-буксирного складу з 4 баржами, оскільки становить лише 70% від загальної вантажності подібного каравану.

«Крім того, при використанні модернізованих суден проєкту В5000М можна збільшити вантажоперевезення одного рейсу більш ніж у два рази. Разом з тим, для більшого навантаження барж необхідно на державному рівні ініціювати та проводити днопоглиблення річок», – ідеться в повідомленні.

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