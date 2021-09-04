В Україні різко подорожчала курятина

У порівняні з минулим місяцем, курятина подорожчала на 3%

Середня ціна курятини зросла до 58,81 грн/кг

На 3 вересня середня ціна виробників курей становить 58,81 грн/кг (із ПДВ). Це на 29% більше, ніж торік. Про це розповіли у Мінагрополітики, базуючись на даних облдержадміністрацій, – повідомляє Agrotimes.

У порівняні з минулим місяцем, курятина подорожчала на 3%.

Середня ціна 1 кг курей варіюється в залежності від регіону. Так, у східному регіоні це 53 грн; у західному – 57,6 грн; у північному – 59,63 грн; у південному – 64,86 грн; у центральному – 58,93 грн.

Також стало відомо, що в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

Нагадаємо, через зливи, які накрили більшість територій України в липні, було зіпсовано урожай вітчизняної картоплі. Аграрії скаржаться на низький врожай і погану якість коренеплодів.

До слова, виробники картоплі можуть отримати безповоротну компенсацію до 50 % на будівництво картоплесховищ, цехів та створення комфортних умов ринку.

Як повідомлялося, в Україні тарифи на опалення і гарячу воду вже в жовтні можуть вирости на 15-80%. Ціни залежать від підприємства і можуть бути різними навіть у межах одного міста. Попри спроби стримати подорожчання, уникнути зростання тарифів не вдасться.