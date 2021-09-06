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    На Одещині виростили кавуни-сердечка (фото)

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    Також фірма вирощує кавуни у форму куба - На Одещині виростили кавуни-сердечка (фото)
    Також фірма вирощує кавуни у форму куба
    Фото Роман Дяжук/ Facebook

    Органічні ягоди незвичної форми підприємство вирощує вже не вперше

    Компанія «Дунайський аграрій» з Одещини виростила органічні кавуни у формі серця. Про це розповів директор господарства Роман Дяжук на своїй сторінці у Facebook.

    Підприємство «Дунайський аграрій» вже не вперше вирощує плоди незвичної форми. Так, з 2019 року компанія вирощує кавуни у форму куба.

    Компанія на 2 тис. га органічних земель вирощує кавуни, персики, нектарини, картоплю, цибулю, буряк, моркву, перець, томати, батат, дині, сливи, бобові (нут, сочевицю, горох), пшеницю, ячмінь, ріпак, соняшник, просо, кукурудзу.

    Окрім того, підприємство виготовляє чипси з органічного кавуна, дині та сливи.

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    Теги: Одеса
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    На Одещині виростили кавуни-сердечка (фото)