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    Картини Сильвестра Сталлоне показують у музеї (фото, відео)

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    Хто б подумав, що брутальний актор, насправді витончений митець? - Картини Сильвестра Сталлоне показують у музеї (фото, відео)
    Хто б подумав, що брутальний актор, насправді витончений митець?
    фото: Courtesy Galerie Gmurzynska/ Artwork: Sylvester Stallone

    Відомий голівудський актор вже давно малює

    У німецькому музеї Карла Ернста Остгауса, що розташований у місті Гаґен відкрилася виставка картин зірки бойовиків, Сильвестра Сталоне. Експозиція приурочена ювілею актора: у липні 2021 року йому виповнилося 75 років.

    Як каже сам Слай, він обожнює живопис змалку.

    «Живопис – це найшвидший і найчистіший перекладач вашої підсвідомості. Коли у вас щось відбувається і ви перенесли це на полотно, таке не підробити», − розповів Сталоне.

    За його словами, у літературі можна відредагувати текст, в той час як живопис непорушний. Живопис – це найчистіша комунікація від художника.

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    Sylvester Stallone: Civil Impact, 2020
    Sylvester Stallone: Jo Poe, 1966
    Sylvester Stallone: Wild Horses, 2018
    Sylvester Stallone: Finding Rocky, 1975
    Sylvester Stallone: Hercules O' Clock, 1991
    фото: Courtesy Galerie Gmurzynska/ Artwork: Sylvester Stallone

    Нагадаємо, нещодавно американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

    Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

    Теги: кіно музеї виставка актор
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    Картини Сильвестра Сталлоне показують у музеї (фото, відео)