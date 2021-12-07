Порноакторка, російська співачка та спортсмени. Хто потрапив у запити Google за 2021 рік

У десятці лідерів опинилися Олександр Усик та Жан Беленюк

Також до десятки лідерів рейтингу увійшов український блогер та громадський активіст Сергій Стерненко

Найпопулярнішою особою в Україні за кількістю пошукових запитів упродовж цього року виявився видатний вітчизняний боксер Олександр Усик. Про це свідчить підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google за поточний рік.

Другим за кількістю пошукових запитів неочікувано виявився російський опозиційний політик Олексій Навальний, який наразі відбуває покарання у російській в’язниці.

Третю сходинку у рейтингу популярності посіла російська співачка МакSим (Марина Абросимова). Імовірно, зацікавленість нею почала зростати серед українців після того, як влітку ЗМІ повідомили, що артистка перебуває у важкому стані внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Зазначимо, що наразі вона одужала.

Також до десятки лідерів рейтингу увійшов український блогер та громадський активіст Сергій Стерненко, який упродовж року фігурував у кількох судових процесах. Йому дещо поступилася за популярністю запитів колишня порноакторка та ексучасниця шоу «Холостяк» Адель Асанті.

Шостим у рейтингу виявився голівудський актор Алік Болдвін, дотичний до трагедії із загибеллю операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму цьогоріч.

Сьоме місце у рейтингу Google посів український борець, олімпійський чемпіон та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк. Він виявився популярнішим серед українців за чинного президента США Джо Байдена, восьмого у рейтингу.

На дев’ятому місці опинилася українська співачка Злата Огнєвіч. Замикає десятку найпопулярніших персон серед українських інтернет-користувачів вітчизняний футболіст Андрій Ярмоленко.