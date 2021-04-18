Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)

Літак упав на дерева при зльоті неподалік Кишинева

Спортивний літак моделі Aerostar Festival R40 зазнав аварії в Республіці Молдова. Про обставини події повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Департамент надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова.

«Інцидент стався сьогодні вдень біля селища Вадул-луй-Воде, що за 30 км від Кишинева. Дзвінок до служби порятунку 112 надійшов о 12:45. На місце оперативно прибули рятувальники та швидка допомога. На щастя, жертв немає, трьом людям, які перебували в літаку, надано допомогу», – повідомила прессекретар Департаменту.

За її словами, тяжчих наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що аварія сталася на зльоті. Літак впав на дерева з висоти в 200-300 метрів. Дерева пом'якшили удар, завдяки чому люди не загинули. Літак зруйнований повністю.

«Порушено кримінальну справу, правоохоронним органам належить з'ясувати всі деталі інциденту», – зазначила прессекретар.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.