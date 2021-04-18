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    Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)

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    Всі три пасажири літака Aerostar Festiva були врятовані - Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)
    Всі три пасажири літака Aerostar Festiva були врятовані
    Фото: deschide.md

    Літак упав на дерева при зльоті неподалік Кишинева

    Спортивний літак моделі Aerostar Festival R40 зазнав аварії в Республіці Молдова. Про обставини події повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Департамент надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова.

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    Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)
    Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)
    Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)
    Легкомоторний літак розбився в Молдові (фото)

    «Інцидент стався сьогодні вдень біля селища Вадул-луй-Воде, що за 30 км від Кишинева. Дзвінок до служби порятунку 112 надійшов о 12:45. На місце оперативно прибули рятувальники та швидка допомога. На щастя, жертв немає, трьом людям, які перебували в літаку, надано допомогу», – повідомила прессекретар Департаменту.

    За її словами, тяжчих наслідків вдалося уникнути завдяки тому, що аварія сталася на зльоті. Літак впав на дерева з висоти в 200-300 метрів. Дерева пом'якшили удар, завдяки чому люди не загинули. Літак зруйнований повністю.

    «Порушено кримінальну справу, правоохоронним органам належить з'ясувати всі деталі інциденту», – зазначила прессекретар.

    Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

    Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.

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    Теги: Молдова авіакатастрофа літак аварія рятувальники
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