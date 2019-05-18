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    У світі

    Завершилася розшифровка чорних скриньок літака Sukhoi Superjet 100, що розбився у Москві

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    Літак Sukhoi Superjet 100, що розбився у Москві - Завершилася розшифровка чорних скриньок літака Sukhoi Superjet 100, що розбився у Москві
    Літак Sukhoi Superjet 100, що розбився у Москві

    Міжнародні експерти аналізують отриману з чорних скриньок інформацію

    Експерти завершили розшифровку чорних скриньок пасажирського літака Sukhoi Superjet 100, який зазнав катастрофи в аеропорті «Шереметьєво» у Москві. Про це ідеться у повідомленні Міждержавного авіаційного комітету (МАК). Нині проводиться аналіз отриманої інформації, повідомляє ТАСС.

    5 травня літак Sukhoi Superjet 100 «Аерофлоту» загорівся в результаті жорсткої посадки. З 78 осіб, які перебували на борту, загинула 41 людина. Слідство розглядає ряд версій, в тому числі недостатню кваліфікацію пілотів, технесправність і несприятливі погодні умови.

    Як повідомлялося раніше, «Росавіація» оприлюднила своє розслідування, у якому вказала на ряд помилок, допущених пілотами. Зокрема, пасажирський літак, який згорів в аеропорту «Шереметьєво», при заходженні на посадку не випустив закрилки. Також під час розслідування з'ясувалося, що літак летів з перевантаженням в 1,6 тонни. У той же час фахівці встановили, що перевищення швидкості при заходженні на посадку не було.

     

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