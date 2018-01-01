Мальовничі пейзажі та вітряні млини. Яскраві кольорові листівки Нідерландів 1890-х років
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Яскраві кольорові листівки Нідерландів 1890-х років
Щоб перетворити чорно-білі зображення на реалістичні кольорові картинки, в ті часи використовували процес фотохромЦі барвисті листівки з мальовничими пейзажами, вітряними млинами і міськими каналами були створені в Нідерландах в кінці 1890-х років.
Щоб перетворити чорно-білі зображення на реалістичні кольорові картинки, в ті часи використовували процес фотохром. Його винайшов в 1880-х роках Ханс Якоб Шмідт, співробітник швейцарської поліграфічної компанії.
Джерело: cameralabs.org