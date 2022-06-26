Масштаб прірви: ми збираємо на «Байрактари», а рашисти радіють шкарпеткам

Загарбники гордо вихваляються навіть викраденими шкарпетками

Радник глави МВС Антон Геращенко поглузував з російських окупантів, які радісно фотографуються з викраденими шкарпетками.

«Окупанти, як малі діти, радіють гуманітарній допомозі. Хоча, якщо уважно придивитися до вмісту ящика – це звичайні шкарпетки. Оцініть масштаб прірви: українці за три доби збирають на чотири «Байрактари», рашисти – гордо вихваляються викраденими шкарпетками», – написав Геращенко.

Нагадаємо, українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.

«Задача була зібрати за сім днів на три «Байрактари» – ми зібрали на три «Байрактари» за три дні. На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири «Байрактари» за три дні – це наш з вами результат», – повідомив Притула.

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