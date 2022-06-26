«Мавр»: афроукраїнець з Севастополя, який воює в «Легіоні Свободи»

Після 24 лютого Стороженко вивіз за кордон вагітну дружину та сина і повернувся, щоб воювати

31-річний воїн «Легіону Свободи» Віктор Стороженко з Севастополя дав інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, в якому розповів про свій бойовий шлях та мотивацію воювати проти російських окупантів.

Стороженко, який має позивний «Мавр», зазначив, що він наполовину африканець, а мама Тетяна його виховала його патріотом України.

Після того як він почув перші вибухи 24 лютого, то вивіз за кордон вагітну дружину та сина і повернувся, щоб воювати.

«Я вирішив, що вступлю до першого легіону, який мене візьме. Це виявилася «Свобода», – розповів Стороженко.

Своєю головною мотивацією воювати він назвав бажання бути вільним.

«В Україні ми можемо все. Коли мені не подобалася влада, то я говорив про це. Це не те, що у Росії, де тебе садять за репости», – наголосив Стороженко.