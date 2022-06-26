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    «Мавр»: афроукраїнець з Севастополя, який воює в «Легіоні Свободи»

    Своєю головною мотивацією воювати&nbsp;&laquo;Мавр&raquo; назвав бажання бути вільним - «Мавр»: афроукраїнець з Севастополя, який воює в «Легіоні Свободи»
    Своєю головною мотивацією воювати «Мавр» назвав бажання бути вільним

    Після 24 лютого Стороженко вивіз за кордон вагітну дружину та сина і повернувся, щоб воювати

    31-річний воїн «Легіону Свободи» Віктор Стороженко з Севастополя дав інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, в якому розповів про свій бойовий шлях та мотивацію воювати проти російських окупантів.

    Стороженко, який має позивний «Мавр», зазначив, що він наполовину африканець, а мама Тетяна його виховала його патріотом України.

    Після того як він почув перші вибухи 24 лютого, то вивіз за кордон вагітну дружину та сина і повернувся, щоб воювати.

    «Я вирішив, що вступлю до першого легіону, який мене візьме. Це виявилася «Свобода», – розповів Стороженко.

    Своєю головною мотивацією воювати він назвав бажання бути вільним.

    «В Україні ми можемо все. Коли мені не подобалася влада, то я говорив про це. Це не те, що у Росії, де тебе садять за репости», – наголосив Стороженко.

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    Теги: росія окупанти війна Севастополь Україна окупація #stoprussia
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    «Мавр»: афроукраїнець з Севастополя, який воює в «Легіоні Свободи»