Кар'єрі кінець? Притула розповів, чим не зможе займатися після війни

Сергій Притула поки що не може сказати, чи займатиметься телевізійною кар'єрою після перемоги України над Росією

Український телеведучий та політик Сергій Притула вважає, що після перемоги йому буде практично неможливо повернутися до телевізійної роботи. Про це він заявив у інтерв'ю виданню УП.

Притула поділився історією, як нещодавно став свідком прильоту ракети в один об'єкт. Це сталося на відстані 800 метрів від його дому.

«Найперше, що я хочу, це дожити до перемоги. Зважаючи на те, що росіяни достатньо криворукі, і їхня «високоточна техніка» зазвичай летить, куди завгодно, тільки не туди, куди треба, я так само як і пару мільйонів киян та мільйони українців, щодня ходжу з думкою, що я зараз іду, а через мить мене може не стати. І мені буде дуже прикро», – пояснив він.

Телеведучий зазначив, що на усі питання, чи займатиметься він політикою після перемоги, зможе відповісти лише після перемоги.

«Я не знаю, що буде потім. Я бачу, як за останні кілька місяців у мене в житті теж усе змінюється. Я розумію, що мені буде дуже важко або практично неможливо повернутися до телевізійної роботи», – зауважив він.

За словами Притули, він цього року планував завершити телевізійну кар’єру та відзняти останній випуск програми «Хто зверху?».

«Можливо «Форт Буаяр» ще цього літа мав би зніматися. Я думав, що красиво гримну дверима і далі буду займатися тими справами, які за цим столом неодноразово обговорювалися», – додав політик.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що Сергій Притула створює власну партію під назвою «24 серпня». У цей день він проводив зустріч ініціативних груп зі збору підписів за створення політсили. На зборах також обговорювалися організаційні моменти щодо діяльності партії.

Зазначимо, що торік у червні телеведучий Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили.