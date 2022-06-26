Чому Росія почала частіше бити ракетами: пояснення Нацгвардії

Речник Нацгвардії вважає, що масові ракетні удари пов'язані із вдалими для України політичними рішеннями

У Національній гвардії прокоментували збільшення ракетних ударів росіян по всій території України, зокрема сьогоднішні атаки на столицю. За інформацією речника Національної гвардії України Руслана Музичука, масові ракетні удари пов'язані із вдалими для України політичними рішеннями.

«Сьогодні зранку нам це показав Київ (ранковий ракетний удар, – ред.). В акваторії Чорного моря також накопичений сумарний ракетний потенціал, який становить також десятки ракет. Це тактика випаленої землі й тримання у напрузі суспільства. Це також викликано низкою успішних політичних рішень щодо України, які мали місце цього тижня», – пояснив він.

Речник також повідомив, що наші захисники мають успіхи щодо збереження своїх занятих позицій по всій лінії фронту.

«Є успіхи на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку. Тому вони роблять все для того, щоб не віддавати свої території», – додав він.

За його словами, ситуація на північних кордонах України свідчить про високу ймовірність ракетних ударів.

«Прямої загрози вторгнення військ з Білорусі немає, проте ми бачимо, що Білорусь надає свою територію для завдавання артилерійських ударів», – зазначив речник.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Стало відомо, що це рашисти атакували місто ракетами, які влучили у житловий будинок у Шевченківському районі. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.