Як місто-герой перетворюється на вигрібну яму. Моторошні фото російського Мурманська

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Мурманськ

За його словами, економіка міста з кожним роком також провалюється до «вигрібної ями»

Російське місто-герой Мурманськ буквально потопає у бруді та смітті. Світлини, які зображують жахливий стан населенного пункту опублікував відомий російський блогер Ілля Варламов.

«Чайки, гниль, розбиті та покинуті машини у дворах. Відсутність тротуарів і комфортних місць для прогулянок. Мурманськ більше нагадує не місто-герой, а місто-депресію, декорації для фільмів Балабанова», - написав блогер.

За його словами, економіка міста з кожним роком також провалюється до «вигрібної ями».

«Рибальство цілеспрямовано знищують. Наші кораблі давно працюють на Норвегію, яка створила кращі умови. Мурманський порт замість риби тепер відкритим способом перевантажує вугілля. Все місто накриває чорний пил», - зазначає Ілля Варламов.

За його словами, самі жителі міста давно змирилися з таким станом справ.

«Вони навіть активно все це захищають. Мовляв, всюди ж так!», - резюмує Ілля Варламов.

Джерело: блог Іллі Варламова